Cina: coronavirus, Wuhan potrebbe segnalare "zero casi" per diffondere idea di "zero rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È normale che la "crescita zero consecutiva" di casi di infezione da Covid-19 possa essere interrotta: ma il cieco desiderio di "zero casi, zero morti" non favorisce la prevenzione e il controllo scientifici. A sottolinearlo è Yang Zhanqiu, virologo di Wuhan, che ha dichiarato al "Global Times" che "cercare la verità dai fatti, individuarli e riferirli tempestivamente è la base e la premessa della prevenzione e del controllo scientifici". L'intervento si riferisce al fatto che nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan si sono registrate zero nuove infezioni da Covid-19 per cinque giorni consecutivi. Ieri, il governo di Wuhan ha dichiarato sul suo account pubblico WeChat che i pazienti dimessi che risultano nuovamente positivi al coronavirus e i casi asintomatici non verranno registrati come nuovi casi confermati. (segue) (Cip)