Cina: coronavirus, Wuhan potrebbe segnalare "zero casi" per diffondere idea di "zero rischio" (2)

Il governo della città ha osservato di non aver visto la trasmissione interpersonale dai pazienti recidivanti. Tale risposta ufficiale è arrivata dopo recenti preoccupazioni espresse dal pubblico se alcune regioni avessero segnalato dati falsi nel perseguimento dell'obiettivo di una "crescita zero" sostenibile. Domenica, il governo di Wuhan ha respinto tali voci, sottolineando che la cifra è obiettiva e vera. Yang ha avvertito che il governo locale "non dovrebbe mai nascondere la verità se ci saranno casi rilevati in futuro che altrimenti danneggerebbero pesantemente la credibilità e la reputazione del governo, oltre a compromettere la situazione attuale degli sforzi nazionali di due mesi". "È normale dal punto di vista medico anche se emergono alcune nuove infezioni dopo giorni consecutivi di crescita zero", ha dichiarato Peng Zhiyong, direttore dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan, rilevando che non è necessario che il pubblico si faccia prendere dal panico da tali possibili casi. (segue) (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata