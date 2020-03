Cina: coronavirus, Wuhan potrebbe segnalare "zero casi" per diffondere idea di "zero rischio" (3)

Pechino, 24 mar 17:13 - (Agenzia Nova) - Ieri, il principale gruppo cinese per la prevenzione della Covid-19 ha esortato i governi locali a segnalare ogni giorno nuovi numeri di infezione in modo trasparente. "Secondo la Commissione nazionale sanitaria cinese, nessun nuovo caso confermato è stato segnalato nell'Hubei da cinque giorni consecutivi, il che riflette che la situazione epidemica sta migliorando molto ma non significa che la regione sia priva di rischi", ha specificato Peng al "Global Times". Yang ha affermato che l'obiettivo è attualmente quello di seguire i pazienti dimessi che potrebbero riavere un test positivo e rimanere vigili contro i casi importati dall'estero. "Alcuni pazienti dimessi risultano di solito nuovamente positivi perché il sistema immunitario umano impiega del tempo per eliminare il virus", ha aggiunto Yang. (segue) (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Ieri, il principale gruppo cinese per la prevenzione della Covid-19 ha esortato i governi locali a segnalare ogni giorno nuovi numeri di infezione in modo trasparente. "Secondo la Commissione nazionale sanitaria cinese, nessun nuovo caso confermato è stato segnalato nell'Hubei da cinque giorni consecutivi, il che riflette che la situazione epidemica sta migliorando molto ma non significa che la regione sia priva di rischi", ha specificato Peng al "Global Times". Yang ha affermato che l'obiettivo è attualmente quello di seguire i pazienti dimessi che potrebbero riavere un test positivo e rimanere vigili contro i casi importati dall'estero. "Alcuni pazienti dimessi risultano di solito nuovamente positivi perché il sistema immunitario umano impiega del tempo per eliminare il virus", ha aggiunto Yang. (segue) (Cip)