Cina: coronavirus, Wuhan potrebbe segnalare "zero casi" per diffondere idea di "zero rischio" (4)

"Le persone che hanno ripetuto il test risultando positive e manifestano sintomi verranno inviate agli ospedali designati per l'osservazione e il trattamento", ha dichiarato domenica Tu Yuanchao, vicecapo della Commissione sanitaria provinciale di Hubei. Questi pazienti subiranno quindi una quarantena di 14 giorni dopo essere stati nuovamente dimessi. Coloro che sono positivi ma asintomatici verranno inviati ai siti di isolamento designati per un'osservazione di 14 giorni, osserva Tu. Il funzionario ha spiegato che finora questi pazienti non hanno infettato altre persone, ma che è stato richiesto ai dipartimenti di controllo delle malattie di condurre indagini epidemiologiche di follow-up. (Cip)