Nord Macedonia: Spasovski, notizie da Bruxelles provano successo dei nostri sforzi

- Il via libera dei ministri degli Affari europei dell'Ue per l'avvio dei negoziati con la Macedonia del Nord "è una prova del successo degli sforzi" di Skopje: lo ha detto oggi il premier ad interim macedone in una conferenza stampa a Skopje tenuta con il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov e con il vicepremier con delega all'integrazione europea, Bujar Osmani. "In un momento molto difficile per il nostro paese, l'Europa e il mondo intero, oggi abbiamo ricevuto delle buone tanto attese notizie da Bruxelles. Il Consiglio degli Affari europei ha convenuto che il nostro paese dovrebbe iniziare i negoziati di adesione il più presto possibile", ha detto Spasovski sottolineando in particolare le attività svolte da Skopje nel settore giudiziario, nella pubblica amministrazione, nella lotta a crimine e corruzione e nello Stato di diritto. (Mas)