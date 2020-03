Coronavirus: in Georgia 70 casi confermati, nove i guariti

- Sono attualmente 70 i casi confermati di Covid-19 in Georgia. Lo si apprende dal bollettino pubblicato questo pomeriggio sull’apposito portale creato dal governo di Tbilisi. Stando ai dati diffusi, al momento nel paese ci sono 4.055 in quarantena e 252 pazienti ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda i guariti, ad oggi sono nove.(Res)