Coronavirus: Iannone (Fd'I), De Luca la smetta coi proclami e faccia i tamponi in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli appelli alla sicurezza e alla responsabilità sociale sono importanti ma il governatore De Luca non può limitarsi soltanto a questo. Sappiamo tutti che il grande pericolo di questa epidemia sono gli asintomatici, cioè quella parte di popolazione che non sa di esserecontagiato e che non presenta sintomi". Lo ha spiegato in una nota il senatore e coordinatore regionale per la Campania di Fratelli d'Italia Antonio Iannone che in una nota ha affermato: "Si tratta di un numero, che come oggi ha spiegato il capo della Protezione Civile Borrelli, altissimo e ben oltre le previsioni. Fino a 10 volte oltre il numero attuale dei contagi. Per individuare questa platea è indispensabile prevedere una campagna di tamponi a tappeto altrimenti il rischio è l’esplosione dei contagi". Iannone ha aggiunto: "Purtroppo, è questo il punto debole della Campania, dove in rapporto alla popolazione la nostra regione è quella con il più basso numero". (segue) (Ren)