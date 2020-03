Coronavirus: Iannone (Fd'I), De Luca la smetta coi proclami e faccia i tamponi in Campania (2)

- L'esponente di Fd'I ha spiegato: "Questo ci espone a grandissimi rischi, che legati a un sistema sanitario allo sfascio porterebbero al collasso della Campania. Per questo chiedo al governatore di mettere da parte gli spot e di intervenire con una vasta campagna di tamponi, così come richiesto da tutti i sindaci della Campania, aumentando i posti in terapia intensiva e dotando il personale sanitario dei necessari strumenti di sicurezza". Quindi il parlamentare del partito vicino a Giorgia Meloni ha concluso: "Basta proclami, è il momento di governare”. (Ren)