Ue: Varhelyi, con accordo su avvio negoziati ripristinata credibilità percorso allargamento

- L'accordo raggiunto oggi dai ministri degli Affari europei dell'Ue in merito all'apertura dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord dimostra che il percorso di allargamento e la sua credibilità sono stati ripristinati. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento e alla politica di vicinato, Oliver Varhelyi, dopo il Consiglio. "Con l'accordo politico di oggi abbiamo rimesso il percorso di allargamento in pista e ripristinato la credibilità del processo di adesione, anche grazie alla metodologia rivista presentata dalla Commissione europea", ha dichiarato, sottolineando che si tratta di "un risultato importante non solo per i Balcani occidentali, ma anche per gli Stati membri". Oggi, si è dimostrato che "l'Ue può prendere decisioni strategiche anche in tempi difficili". (segue) (Beb)