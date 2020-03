Ue: Varhelyi, con accordo su avvio negoziati ripristinata credibilità percorso allargamento (2)

- Varhelyi ha fatto le congratulazioni ai due paesi perché "Macedonia del Nord e Albania hanno attuato riforme, ottenuto risultati impressionanti e dimostrato che il lavoro serio porta ai risultati. Sono fiducioso che le riforme continueranno". In merito ai tempi, "la Commissione europea da parte sua metterà rapidamente sul tavolo i quadri negoziali", sebbene la data potrà essere diversa per i due paesi in quanto "dipenderà dal loro impegno sulle condizioni poste dall'Ue", ha aggiunto. (Beb)