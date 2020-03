Coronavirus: picchi da 15 mila chiamate al giorno, operatori Nue in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono schierati in prima linea, con turni che vanno dalle 10 alle 12 ore. Sono gli operatori del Nue che, da quando è iniziata l'emergenza coronavirus, si trovano a gestire un carico enorme di telefonate. Le chiamate sono moltiplicate, dalle 7/8 mila prima dell'emergenza a picchi che hanno raggiunto quasi 15 mila: il 70 per cento delle richieste riguardano il coronavirus. Un lavoro di sinergia con gli altri presidi come il Numero verde regionale o il 118. Un operatore del Numero unico per le emergenze del Lazio (112) racconta, ad Agenzia Nova, come nella centrale operativa di via Laurentina si sta affrontando l'emergenza. "Stiamo lavorando incessantemente - dice - per rispondere il più possibile ai bisogno reali o meno dei cittadini". Se è vero che "sono calate le segnalazioni dei 'classici' reati, sono aumentate le persone che chiamano per avere informazioni a 360 gradi sul Covid-19". (segue) (Rer)