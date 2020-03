Coronavirus: Gualtieri, al lavoro perché con prossimo Def si definiscano prospettive economiche

- Al livello globale e anche per l'Italia "si stanno rivedendo al ribasso le stime, con un ampia variabilità. E' difficile fare un'affidabile quadro di previsioni e tuttavia siamo al lavoro perché con il prossimo Def si definiscano le prospettive economiche, con piena assunzione dell'impatto della crisi e la prospettiva di una successiva normalizzazione e delle iniziative straordinarie per la ripresa". Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulle recenti misure economiche adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. (Rin)