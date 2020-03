Coronavirus: Iv, deroga passeggiate per persone con disabilità

- “Per le persone affette da autismo, Adhd (Iperattività e deficit d’attenzione) o con disabilità intellettiva e i loro familiari, serve una circolare interpretativa dei decreti e delle ordinanze diffuse in questi ultimi giorni da Regione Lombardia, questa è la sollecitazione di cui mi sono fatta portavoce nei giorni scorsi con l'Assessorato regionale alla Disabilità e al Welfare”. Lo dichiara Patrizia Baffi, consigliera Regionale di Italia Viva in Lombardia. “Parallelamente abbiamo sollecitato analogo intervento anche a livello di governo nazionale”, evidenzia la deputata di Italia Viva Lisa Noja, componente della Commissione Affari Sociali. “Difficile riuscire a far rispettare a chi è affetto ad esempio da autismo, il divieto, ormai assoluto, di uscire di casa e molte famiglie si trovano in difficoltà - proseguono Noja e Baffi - In tali particolari condizioni è necessario consentire ai bambini e ragazzi di passare del tempo all’aria aperta e questo dovrebbe avere il carattere di misura medica, certo in compagnia e sotto la responsabilità di un genitore o famigliare, osservando e rispettando le disposizioni dei decreti e delle ordinanze emesse, quindi rispettando condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, mantenendo le distanze ed evitando accuratamente contatti ravvicinati con altri bambini o adulti”, sottolineano le esponenti di Italia Viva. “In questa fase delicata è inoltre fondamentale che Regione Lombardia attivi, come già fatto in altre regioni italiane, l'Unità di Crisi per il sistema sociosanitario, che potrebbe diventare un importante punto di riferimento per associazioni, cooperative, professionisti e famiglie”, concludono Baffi e Noja. (Com)