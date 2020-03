Speciale difesa: Ue, lanciato il programma di sviluppo dell'industria della difesa 2020

- L'Unione europea, impegnata nei lavori per una rapida ripresa economica nei prossimi mesi, ha pubblicato gli inviti a presentare proposte per il programma europeo di sviluppo dell'industria della difesa (Edidp) nel 2020. Lo scrive il sito specializzato "Info Defensa". Edidp è un'iniziativa che mira a incoraggiare la cooperazione tra industrie di diversi paesi dell'Ue, con un budget di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2020, per la ricerca e lo sviluppo di capacità di difesa identificate dai 27 Stati membri. Il primo invito di Edidp a presentare proposte si è svolto nel 2019, con un investimento di circa 250 milioni di euro in sovvenzioni, ed è ancora in fase di valutazione delle proposte. (Res)