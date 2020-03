Speciale difesa: Ue potrebbe bloccare acquisizione Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri

- La Commissione europea dovrebbe bloccare il progetto di acquisizione degli Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri, a meno che la crisi sanitaria provocata dal nuovo coronavirus non acceleri il cambiamento delle regole di concorrenza. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che ormai lo stop di Bruxelles sembra essere inevitabile. Secondo la Commissione, l'unione dei due costruttori navali ridurrebbe il mercato europeo delle navi da crociera da tre a due attori, lasciando da solo il gruppo tedesco Meyer Werft contro il futuro gruppo franco-italiano. La vice-presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager ha rinviato a fine aprile la decisione, che inizialmente sarebbe dovuta arrivare a metà marzo. “Prima di tutto, il costo della costruzione di una nave è trascurabile nel prezzo di una crociera, che è in primo luogo dettata dai servizi alberghieri e di ristorazione. Inoltre, le concessioni richieste da Bruxelles a Fincantieri per dare il suo via libera all'accordo sono irrealizzabili. Infine, Bruxelles si allarma per una concentrazione, mentre da parte dei clienti tre imprese, essenzialmente statunitensi, dominano il mercato mondiale delle crociere”, afferma una fonte vicina al dossier. Fincantieri spera che le autorità europee tengano in considerazione l'impatto del nuovo coronavirus. Contro il progetto si è formata una vera e propria “coalizione di oppositori”, che va dai colossi della crociera come Carnival e Royal Caribbean fino ai sindacati e ai rappresentanti locali che temono per i posti di lavoro. In Francia ci si prepara già a un piano B. I sindacati sono favorevoli a lasciare la situazione allo stato attuale, che vede Chantiers de l'Atlantique detenuto all'84,34 per cento da Parigi. Naval Group possiede l'11,67 per cento mentre i dipendenti hanno il 2,64 per cento e le aziende locali l'1,59 per cento. I cantieri di Saint Nazaire al momento hanno ordini fino al 2024. (Res)