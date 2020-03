Speciale difesa: Francia, Naval Group riunisce l'assemblea generale per nominare Pommellet nuovo ad

- Naval Group riunisce oggi l'assemblea generale per nominare il nuovo amministratore delegato, Pierre-Eric Pommelet, che prenderà il posto di Hervé Guillou. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che il passaggio di testimone avverrà nella più totale discrezione a causa della crisi sanitaria provocata dal nuovo coronavirus. La nomina di Pommellet dovrà poi essere confermata da un decreto del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, visto che Parigi detiene il 64 per cento dell'azienda. Il futuro ad di Naval Group dovrà prima di tutto finalizzare i programmi necessari per consegnare in tempo i sottomarini e le fregate alla Marina francese, continuare il processo di trasformazione sociale del gruppo e trasformare in un “successo industriale” la vendita di 12 sottomarini all'Australia effettuata nel 2016. (Res)