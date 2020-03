Speciale difesa: Algeria, coprifuoco totale a Blida e notturno nella capitale Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmajid Tebboune, ha proclamato un coprifuoco completo per la provincia di Blida per dieci giorni, ed uno notturno nella capitale, Algeri, nell'ambito delle misure per combattere il coronavirus. Le decisioni sono state prese durante una riunione del Consiglio supremo di sicurezza presieduto dal capo dello Stato algerino per studiare la situazione dell'epidemia di coronavirus nel paese. È stato deciso anche di sospendere l'attività di taxi in tutto il territorio e di chiudere tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di farmacie e negozi di alimentari. In caso di violazione della norma è previsto il ritiro della licenza commerciale per i negozianti. (Res)