Speciale difesa: Italia-Croazia, assistenza di Esercito e Protezione civile alle persone colpite dal sisma

- Il reggimento logistico, attivato dal Comando operativo di vertice interforze (Coi) della Difesa, ha trasportato del materiale messo a disposizione dalla Protezione civile di Palmanova in Croazia, a sostegno della popolazione colpita domenica 22 marzo da un terremoto. L’attività di trasporto ha visto impiegati quattro automezzi modello APS/95, completi di container, e un automezzo Fiat Ducato adibito a officina mobile con relativi equipaggi. Complessivamente per tale attività sono impiegati cinque automezzi, nove graduati e un sergente maggiore al comando del nucleo. Il materiale trasportato sono tende, capaci di ospitare in tutto 250 persone. Al seguito del nucleo era presente anche un autoveicolo con due operatori della Protezione civile e un volontario dei vigili del fuoco che funge da interprete. Tutto il personale impiegato in tale attività è stato dotato di materiale di protezione personale (mascherine e guanti) e ha effettuato un tampone per la diagnosi del coronavirus. (Res)