Speciale difesa: Siria, Unicef, 460 mila persone a rischio dopo interruzione stazione idrica nel nord est

Siria, Unicef, 460 mila persone a rischio dopo interruzione stazione idrica nel nord est

- Sono almeno 460 mila le persone a rischio a causa dell’interruzione delle forniture idriche ad Allouk, nel nord est della Siria. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unicef, secondo cui si tratta dell'ultimo di una serie di interruzioni nel pompaggio delle ultime settimane. “L'interruzione della fornitura d'acqua avviene durante gli attuali sforzi per frenare la diffusione del coronavirus ed espone i bambini e le famiglie a rischi inaccettabili. Il lavaggio delle mani con il sapone è fondamentale nella lotta contro il coronavirus”, riferisce l’Unicef. La stazione è la principale fonte d'acqua per circa 460 mila persone nelle città di al Hasakah, Tal Tamer e nei campi di al Hol e Areesha. “Un accesso ininterrotto e affidabile all'acqua potabile è essenziale per garantire che i bambini e le famiglie della zona non debbano ricorrere a fonti d'acqua non sicure", ha dichiarato Fran Equiza, rappresentante Unicef in Siria. "L'Unicef e i partner sostengono le famiglie della città di al Hasakah e nei campi per le famiglie sfollate con camion che trasportano acqua, ma questo copre a malapena il fabbisogno minimo se la fornitura d'acqua viene nuovamente interrotta. Nessun bambino dovrebbe vivere anche solo un giorno senza acqua sicura. L'acqua pulita e il lavaggio delle mani salvano vite umane. L'acqua e gli impianti idrici non devono essere usati per obiettivi militari o politici - quando lo sono, i bambini sono i primi e i più colpiti", ha proseguito Equiza. Da parte sua, Francesco Samengo, rappresentante Unicef in Italia, ha sottolineato: "L'azione dell'Unicef è rivolta a tutte le famiglie e i bambini vulnerabili in tanti paesi del mondo e in Italia colpiti dal coronavirus. Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati per affrontare questa emergenza nei prossimi mesi". (Res)