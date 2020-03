Moldova: coronavirus, dalla Cina tre tonnellate di medicinali e materiali sanitari

- La Cina fornirà alla Moldova un aiuto umanitario di circa tre tonnellate di medicinali, materiali e attrezzature mediche. Il tema è stato discusso dal presidente moldavo Igor Dodon e l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica popolare cinese in Moldova, Zhang Yinghong, stando a quanto riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Moldpres". Secondo il servizio stampa dell'istituzione presidenziale, durante il colloquio, i due si sono scambiati delle opinioni sullo stato attuale delle relazioni tra Moldova e Cina, ma anche sulla situazione legata alla pandemia di coronavirus. Dodon ha apprezzato la buona cooperazione tra i due Stati in tutte le aree di interesse comune, esprimendo gratitudine per la considerevole assistenza fornita dalla Cina alla Moldova. (segue) (Moc)