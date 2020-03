Moldova: coronavirus, dalla Cina tre tonnellate di medicinali e materiali sanitari (2)

- In particolare, il capo dello Stato ha espresso gratitudine alla parte cinese per il suo sostegno nella lotta e nella prevenzione della diffusione del coronavirus. Il presidente del paese ha sottolineato che l'aiuto umanitario arriverà presto dalla Cina e consisterà in circa 3 tonnellate di medicine, materiali e attrezzature mediche necessarie, tra cui 100 mila respiratori protettivi, oltre 2.500 test diagnostici. Infine, i due interlocutori sono stati unanimi nel parere sull'opportunità di continuare un programma di azioni incentrato sullo sviluppo di nuove prospettive di approfondimento della cooperazione moldavo-cinese. (Moc)