Coronavirus: Anzaldi (Iv), contagio Bertolaso conferma tafazzismo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi sostiene che "la positività di Guido Bertolaso è purtroppo l'amara conferma di quanto sia stata tafazziana la strategia del governo e del presidente del Consiglio Conte: non aver nominato super commissario nazionale l'ex capo della Protezione civile, come chiedeva nella maggioranza Italia viva, ed esserselo fatto scippare dalla regione Lombardia ha comportato che alla fine Bertolaso è rimasto contagiato". Invece di essere chiamato a Roma a guidare come un generale, sottolinea Anzaldi in un post su Facebook, "è stato inviato in prima linea come un soldato e lì i rischi di contagio erano evidentemente maggiori". Ora, continua il deputato di Iv, "ci ritroviamo il miglior generale possibile che è costretto alla quarantena per colpa del virus, mentre a Roma vediamo ancora troppo vaghe conferenze stampa del commissario agli acquisti sanitari, che non ha alcuna esperienza di gestione delle emergenze, mentre parla di 5 milioni di mascherine consegnate ieri: a chi sono state date, visto che ancora molti medici ne sono sprovvisti? Quale è la lista dettagliata delle consegne? Regioni, medici di base, infermieri, tutti - conclude Anzaldi - ancora lamentano l'assenza di dispositivi di protezione". (Rin)