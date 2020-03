Coronavirus: Comazzi (FI) su Bertolaso, vicini a servitore dello stato, lo aspettiamo in trincea

- “A nome di tutto il gruppo regionale di Forza Italia voglio esprimere vicinanza a Guido Bertolaso, augurandogli una pronta guarigione”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia, a proposito del consulente speciale di Regione Lombardia per l'emergenza, Guido Bertolaso, risultato positivo al Covid-19. “Bertolaso - prosegue l’azzurro - ha la tempra del combattente e l’ha dimostrato durante la sua intera vita, dedicata al servizio dello Stato. Siamo sicuri - prosegue la nota - che anche dalla quarantena saprà svolgere un lavoro egregio. Forza Guido, sconfiggi questo virus; ti aspettiamo in trincea”. (Com)