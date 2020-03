Coronavirus: a Napoli sono arrivate le prime 5mila mascherine acquistate da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono arrivate nel magazzino comunale di via Argine le prime 5.000 mascherine acquistate giorni fa con l'ordinativo firmato dal sindaco de Magistris e che, con cadenza settimanale, saranno nella diretta disponibilità dell'amministrazione comunale". Lo ha reso noto in un comunicato, il Comune di Napoli che ha spiegato: "L'intera fornitura, con una disposizione del primo cittadino, sarà distribuita già in queste ore ad una serie di categorie economiche e commerciali ma anche ai dipendenti presenti negli uffici del Comune, delle dieci municipalità e delle aziende partecipate Asia, Napoli servizi, Anm e Abc". (segue) (Ren)