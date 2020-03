Coronavirus: a Napoli sono arrivate le prime 5mila mascherine acquistate da Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi la nota ha fatto sapere che: "Il sindaco ha anche voluto ribadire la vicinanza ai medici di base e agli operatori del welfare con un'ulteriore fornitura di mascherine, dopo quelle distribuite ieri ed offerte dalla comunità cinese. I primi 5mila dispositivi acquistati dal Comune dalla ditta irpina CARTIL andranno anche a tassisti, alla Polizia locale e alla Protezione civile ma anche agli operatori della Coop 25 giugno e del tavolo del decoro, che stanno seguendo le operazioni di sanificazione delle strade cittadine". Non saranno dimenticati gli operatori sanitari e i farmacisti: "Infine ci sarà anche una fornitura di mascherine anche per i farmacisti, attraverso l'Ordine, e per i lavoratori e le lavoratrici di Poste e banche. (Ren)