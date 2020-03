Usa: coronavirus, Congresso vicino a accordo su piano di stimoli economici

- I parlamentari democratici e repubblicani statunitensi si stanno avvicinando a un accordo sul massiccio pacchetto di stimoli da oltre 2.000 miliardi di dollari per combattere l'impatto economico del coronavirus. I politici e l'amministrazione guidata dal presidente Donald Trump prevedono di raggiungere un accordo martedì mattina, ha detto ai giornalisti il leader della minoranza democratica al senato, Chuck Schumer, dopo aver incontrato il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, per la sesta volta. "Ci sono ancora alcune piccole differenze. Nessuno di noi pensa che possano in alcun modo ostacolare un accordo finale ", ha affermato Schumer. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel frattempo, ha scritto su Twitter che bisogna arrivare subito a un accordo. "Il Congresso deve approvare l'accordo, tralasciando tutte le sciocchezze, oggi", ha twittato il capo dello Stato questa mattina. "Più tempo impiegherà, più difficile sarà far partire la nostra economia", ha aggiunto Trump.(Nys)