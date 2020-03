Libia: il coronavirus non ferma la guerra, il paese rischia il disastro sanitario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di stamattina la notizia che due ragazze sono morte nel quartiere di Khalat al Nur di Tripoli dopo che la loro casa è stata bombardata, secondo quanto reso noto da un portavoce del ministero della Sanità del Gna, citato dal sito web d’informazione “Ean Libya”. I paramedici del pronto soccorso, ha aggiunto il portavoce, hanno rinvenuto le salme delle due vittime delle macerie della casa distrutta dal bombardamento. La responsabilità del raid non è ancora nota, ma è assai probabile che sia opera delle forze assedianti che fanno capo ad Haftar. Nell’est del paese dominato dall’Lna, la Banca centrale “parallela” con sede a Bengasi ha invitato le filiali delle banche commerciali nella regione della Cirenaica a smettere di usare banconote e monete per prevenire la diffusione dell'epidemia di coronavirus. In una lettera ufficiale alle banche, il direttore della vigilanza bancaria dell’istituto centrale ha affermato che l'attuazione del provvedimento continuerà fino a un ulteriore avviso, con la necessità di attivare i servizi di pagamento elettronico nelle banche. (segue) (Res)