Libia: il coronavirus non ferma la guerra, il paese rischia il disastro sanitario (5)

Non aiuta il fatto che la produzione petrolifera della Libia, paese membro dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), sia praticamente ferma. La compagnia petrolifera nazionale della Libia, National Oil Corporation (Noc), ha dichiarato che le perdite derivanti dalla chiusura delle sue strutture petrolifere ammontano a 3,53 miliardi di dollari, mentre la produzione di greggio è scesa a 95.837 barili al giorno. La compagnia ha sottolineato in una dichiarazione che, nonostante le gravi difficoltà e la "chiusura illegale" di molte strutture designate alla produzione e alla distribuzione di petrolio, è ancora in grado di fornire sufficienti quantità di carburante e distribuirle a tutti i libici in tutto il paese, "comprese le regioni orientali", sottolinea la compagnia. A bloccare i terminal sono state tecnicamente le tribù della Libia orientale insoddisfatte della ripartizione delle entrate petrolifere distribuite dalla Banca centrale "ufficiale" di Tripoli. In realtà, si tratta di un'azione tattica di Haftar per togliere i fondi al Gna e costringerlo a capitolare dopo quasi un anno di assedio iniziato il 4 aprile del 2019.