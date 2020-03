Coronavirus: Salvini, aiutare lavoratori in nero? Mi cadono le braccia

- "Sconfitto il virus, che sarà sconfitto, poi occorre ripartire, riaprire e ricostruire e la preoccupazione di molti è capire che fine fa il mio negozio, la mia partita Iva e il mio posto di lavoro. Stiamo insistendo giorno e notte per aver garanzie economiche immediate se non per tutti per tantissimi poi quando leggi l'intervista di un ministro che dice dobbiamo aiutare i lavoratori in nero ti cadono le braccia". Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, intervenendo telefonicamente sull'emittente locale Tv7Gold alla trasmissione Aria Pulita commentando le parole del ministro per la Coesione Sociale e per il Sud, Giuseppe Provenzano, al Corriere della Sera. "Qui tra pensionati, disabili, precari, stagionali, partite Iva e operai a casa c'è un popolo che sta soffrendo e poi sentiamo che bisogna aiutare chi lavora in nero ti domandi se siamo in un momento normale", ha concluso Salvini. (Rem)