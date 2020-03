Albania: coronavirus, ai domiciliari per tre mesi circa 600 detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha deciso di scarcerare temporaneamente, per un periodo di tre mesi circa 600 detenuti, quale misura per prevenire la diffusione del coronavirus negli istituti penitenziari. "Ad approfittarne, saranno i detenuti che non hanno commesso reati gravi", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Etilda Gjonaj, precisando che i detenuti che potranno temporaneamente tornare a casa saranno "quelli, ai quali sono rimasti da scontare fino a tre anni di pena, e quelli da 60 anni in poi, ai quali è rimasto da scontare fino a cinque anni di pena, ma che soffrono di malattie croniche", ha spiegato Gjonaj. Il ministro ha sottolineato che "i detenuti sono obbligati a trascorrere questo periodo di tre mesi nelle loro abitazioni, in base a delle precise regole".(Alt)