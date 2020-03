Coronavirus: Bonaldi (sindaco Crema), tutta la città si è mobilitata per medici cubani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la città di Crema si è stretta intorno ai militari che hanno costruito l'ospedale da campo e ai medici cubani arrivati per fronteggiare il Coronavirus. Lo ha dichiarato il sindaco della cittadina lombarda, Stefania Bonaldi, durante l'apertura dell'ospedale da campo nel presidio di Crema: "In giro per la città è pieno di bandiere di Cuba, i cittadini fanno a gara per fornire sia ai medici che ai militari tutto il necessario per la loro permanenza". (Rem)