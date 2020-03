Coronavirus: Bernini (FI), governo sospenda studi di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, chiede all'esecutivo di sospendere gli studi di settore, alla luce della vicenda Covid-19. "Alle partite Iva e ai commercianti, i più sacrificati dalle chiusure imposte dal governo, è stato promesso un sussidio una tantum di 600 euro che nessuno ha però ancora visto - segnala la parlamentare in una nota -. Non stanno incassando nulla, però devono fronteggiare spese fisse e accantonare risorse per pagare tasse prorogate solo di qualche settimana o addirittura confermate. Una situazione - continua l'esponente di FI - destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane. In attesa del decreto di aprile, il governo dia almeno qualche segnale di speranza inserendo nel Cura Italia un congruo rinvio delle scadenze fiscali, previdenziali e delle utenze, ma anche la sospensione a tempo indeterminato degli studi di settore, un’arma fiscale che era già ingiustificata prima di questa emergenza, e che ora non ha veramente più senso. Lo Stato - conclude Bernini - non può accanirsi sulle categorie che in questo momento sono tra le meno garantite". (Com)