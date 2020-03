Coronavirus: Fontana, per ora non torno in quarantena, con Bertolaso no contatti stretti

Milano, 24 mar 14:04 - (Agenzia Nova) - "Io per ora non torno in quarantena". Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, durante il punto stampa a Palazzo Lombardia, in seguito alla notizia che Guido Bertolaso, nominato consulente dalla Regione per la realizzazione dell'ospedale in Fiera a Milano, è risultato positivo al Coronavirus. "Con Bertolaso non ho avuto nessun contatto stretto perché l'ho visto soltanto domenica al sopralluogo alla Fiera, ma non siamo stati vicini, l'ho visto solo due minuti quando ci siamo salutati con il braccio" ha aggiunto Fontana. (Rem)