Ue: ministro Economia tedesco Altmaier, su eurobond “dibattito vuoto”

- È un “dibattito vuoto” la discussione in corso nell'Ue sull'emissione degli eurobond per far fronte alle conseguenze sull'economia della crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Altmaier ha dichiarato: “Siamo tutti determinati a prevenire una nuova edizione della crisi del debito sovrano in Europa, ove possibile", ma consiglio cautela quando vengono presentate idee apparentemente nuove e geniali che spesso sono riproposizioni di concetti a lungo respinti”. Secondo il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, ha “maggiore importanza rafforzare la competitività” dell'Ue”. Per Altmaier, infatti, “l'innovazione è più importante delle sovvenzioni ed è per questo che porremo le basi” alla riunione dell'Eurogruppo che si tiene oggi a Bruxelles. (Geb)