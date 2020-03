Coronavirus: Salvini, 99 per cento italiani si sta comportando in maniera perfetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani si stanno comportando in maniera eccezionale. Proviamo a tornare indietro a soli due mesi fa se ci avessero detto che non si andava a lavorare e che si stava chiusi in casa senza mettere il naso fuori uno avrebbe spalancato gli occhi. Il 99 per cento della gente si sta comportando in maniera perfetta". Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, intervenendo telefonicamente sull'emittente locale Tv7Gold alla trasmissione Aria Pulita. "È per questo - ha sottolineato - che è fondamentale che non ci siano disastri economici dopo perché giustamente gli italiani oggi dicono 'il governo mi chiede di stare a casa, bene, però il governo mi deve garantire anche che finita l'emergenza io ritrovo il mio posto di lavoro e il mio stipendio altrimenti il problema sarà doppiamente grave". (Rem)