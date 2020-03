Ue: Commissione, tutti paesi tranne Irlanda applicano restrizioni viaggi non essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i paesi dell'Ue, tranne l'Irlanda, e tutti i paesi associati a Schengen hanno applicato la proposta della Commissione europea delle restrizioni temporanee ai viaggi non necessari dai paesi terzi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che ha spiegato che "oggi pomeriggio si terrà la riunione dei ministri degli Affari interni, che dalla settimana scorsa si riuniscono due volte a settimana, per coordinarsi sulla attuazione delle corsie verdi per il trasporto di merci nell'Ue". (Beb)