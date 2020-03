Coronavirus: Grimoldi (Lega), a Bertolaso tutta la nostra solidarietà

- Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, commenta in una nota la notizia dell'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, risultato positivo al Coronavirus: "La Lega Lombarda esprime solidarietà e vicinanza a Guido Bertolaso. E gratitudine. Bertolaso sta lavorando per noi, per tutti noi lombardi, per tutti gli italiani. Siamo certi che la positività al Covid19 pur limitandolo per l'isolamento non lo fermerà nella sua attività quotidiana. Forza Bertolaso, ti aspettiamo tra due settimane in prima linea".(com)