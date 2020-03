Polonia: coronavirus, premier Morawiecki invita a limitare al minimo gli assembramenti

- E' necessario limitare ulteriormente le possibilità di assembramento per ridurle al minimo. Lo ha detto oggi il premier polacco, Mateusz Morawiecki, dopo la riunione del gruppo di crisi del governo. "E' chiaramente indispensabile controllare la diffusione del virus e non arrivare alla situazione che vediamo oggi in Spagna o Francia", spiega il capo del governo. Morawiecki ha detto che il governo sta prendendo nuove decisioni per "guadagnare altro tempo" e per preparare il sistema sanitario al peggio. "Non dovrebbero riunirsi più di due persone alla volta", ha affermato, aggiungendo che "ogni superamento di questo limite può essere pericoloso". Gli ha fatto eco il ministro della Sanità, Lukasz Szumowski: "Portare a spasso il cane o farsi una passeggiata sono ovviamente attività necessarie alla nostra salute psichica. Questo però non vuol dire che dobbiamo fare capannelli in piazza o portare i bambini al parco o fare barbecue con gli amici". Szumowski fa appello alla ragionevolezza dei polacchi per salvaguardare la vita dei propri cari, ma anche la salute e la vita dei medici, che sono "in prima linea" nella lotta al coronavirus. (Vap)