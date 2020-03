Speciale energia: Royal Dutch Shell e Total tagliano i costi e sospendono il riacquisto di azioni

- Le compagnie petrolifere Royal Dutch-Shell e Total hanno sospeso i loro programmi di riacquisto di azioni proprie e hanno annunciato tagli per miliardi alla spesa nel tentativo di tutelarsi dalla crisi che ha investito il mercato del greggio. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", ricordando come la pandemia di nuovo coronavirus che sta colpendo l'economia globale abbia già fatto crollare la domanda di idrocarburi. Intanto, la guerra dei prezzi del petrolio avviata dall'Arabia Saudita ha ulteriormente diminuito i costo del greggio. Nella scorsa settimana, il Brent è crollato al minimo degli ultimi 17 anni. In questo contesto, ieri 23 marzo, Royal Dutch-Shell ha comunicato di aver intrapreso passi per rafforzare la sua "forza finanziaria e resilienza". Il gruppo anglo-olandese non porterà avanti la prossima tranche di riacquisto di azioni proprie. Inoltre, la compagnia ha confermato l'intenzione di riacquistare azioni proprie per 25 miliardi di dollari, ma ha spiegato che i tempi saranno notevolmente più lunghi di quanto precedentemente annunciato. A sua volta, l'amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanné, ha comunicato ieri la sospensione dei programmi di riacquisto di azioni proprie ed una riduzione del 20 per cento degli investimenti, che diminuiranno a 15 miliardi di dollari. Infine, l'Ad di Total ha annunciato un ulteriore taglio dei costi per 500 milioni di dollari. (Res)