Speciale energia: Spagna, compagnie petrolifere mantengono servizio nonostante crollo carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di carburanti nella rete spagnola di stazioni di servizio gestite principalmente da Repsol, Cepsa, Bp, Galp, Disa ed Eni, sono diminuite di oltre il 50 per cento in una sola settimana dopo lo stato di allarme decretato dal governo per combattere il nuovo coronavirus. Nonostante questo, come scrive il quotidiano "Cinco Dias", il servizio rimane attivo. I dati del gestore della rete di gasdotti spagnola indicano che le stazioni di benzina hanno registrato un calo del 56 per cento e quelli diesel del 37,8 per cento nella settimana dal 16 al 22 marzo, rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso. (Res)