Speciale energia: Spagna, prezzo dell'elettricità tra i più costosi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'elettricità in Spagna sono tra i più costosi dell'Unione Europea, superati solo dall'Italia. Ciò si riflette nelle statistiche gestite da Omie, la società che si occupa del mercato all'ingrosso (o pool), ovvero dove vengono negoziati i contratti per la vendita giornaliera di energia elettrica di gruppi come Endesa, Iberdrola e Naturgy. Il prezzo di generazione è il componente principale che integra il prezzo finale della bolletta elettrica che tutti gli utenti pagano. l pool spagnolo, scrive il quotidiano "Expansion", ha segnato prezzi leggermente inferiori a 30 euro per megawatt ieri, 23 marzo, mentre in altri Paesi hanno superato a malapena i 20 euro e in nessun caso hanno superato i 25 euro per megawatt. Neanche in Italia, il Paese che insieme alla Spagna, è quello che tende sistematicamente ad avere i prezzi dell'elettricità di generazione più costosi in Europa. (Res)