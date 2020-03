Trasporto aereo: Commissione Ue, -75,9 per cento dei voli rispetto al 2019

- Si registra un calo del 75,9 per cento dei voli nell'Unione europea rispetto al 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker. "Allo stato attuale c'è un calo del 75,9 per cento del numero dei voli nell'Ue rispetto all'anno scorso a causa del coronavirus. Se guardiamo agli aeroporti, tutti i più grandi aeroporti operano meno del 70 per cento dei voli rispetto all'anno scorso", ha detto il portavoce. (Beb)