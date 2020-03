Colombia: coronavirus, ministro Difesa nominato responsabile Esteri ad hoc

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha incaricato il ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, di assumere - all'interno del ministero degli Esteri - alcune delle decisioni relative all'emergenza del nuovo coronavirus. Un incarico che assegna a Trujillo competenze su alcune materie specifiche, dopo che la titolare degli Esteri - Claudia Blum - aveva avvertito il governo di un "possibile conflitto di interessi". In particolare, recita il decreto firmato nella serata di lunedì dal presidente Duque, Trujillo sarà chiamato "come ministro degli Esteri ad hoc" a decidere o regolare politiche di contenimento del contagio che abbiano ricadute "sul settore alberghiero, agricolo, farmaceutico, cosmetico, zootecnico, di dispositivi medici, pannolini e integratori alimentari". Trujillo era stato ministro degli Esteri fino allo scorso novembre, prima di essere nominato titolare della Difesa in sostituzione del dimissionario Guillermo Botero. (segue) (Mec)