Colombia: coronavirus, ministro Difesa nominato responsabile Esteri ad hoc (2)

- La Colombia è entrata oggi in regime di quarantena preventiva, nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus nel paese. In un decreto diffuso ieri il governo ha chiarito i dettagli della misura, che avrà una durata di 19 giorni, illustrando quali sono le categorie che potranno continuare a operare. Tra queste figurano il personale medico, servizi farmaceutici, banche, media, alimentari. Si assicura inoltre la mobilità del personale necessario per un funzionamento adeguato dei servizi pubblici, tra cui servizi di vigilanza e funebri. il governo proibisce inoltre i voli nazionali, che saranno consentiti solo in caso di emergenza umanitaria e rapporto merci. L’esecutivo ha annunciato sanzioni per chiunque violerà le misure di isolamento. Nel paese si contano ad oggi 306 casi di contagio e tre decessi. (segue) (Mec)