Colombia: coronavirus, ministro Difesa nominato responsabile Esteri ad hoc (3)

- Nel fine settimana il presidente colombiano Duque ha annunciato che la Colombia sarà in isolamento obbligatorio preventivo per contenere l’espansione del coronavirus da martedì 24 marzo a lunedì 13 aprile. “Abbiamo preso decisioni drastiche ma urgenti per proteggere la salute dei colombiani. Nelle prossime settimane avremo l’opportunità collettivamente di rallentare il coronavirus”, ha spiegato Duque in un discorso alla nazione. Duque ha fatto appello ai “settori sociali più avvantaggiati ad adottare una famiglia in difficoltà” e ha chiesto anche una preghiera per i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari. Il presidente colombiano ha invocato l’unità in un momento storico che richiede la capacità di lavorare insieme. Infine, ha ricordato di rispettare le regole igieniche, in particolare la pulizia delle mani e il distanziamento sociale. (segue) (Mec)