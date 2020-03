Colombia: coronavirus, ministro Difesa nominato responsabile Esteri ad hoc (5)

- Sul fronte economico il governo ha annunciato la creazione di un Fondo di mitigazione delle emergenze, per finanziare gli aumenti alla spesa necessari durante l'emergenza, mentre la Banca centrale colombiana ha messo a disposizione degli istituti finanziari tra i 20 e i 23,5 miliardi di pesos e 400 milioni di dollari per garantire maggiore liquidità e rispondere più efficacemente agli effetti sull’economia della pandemia da coronavirus. La misura dovrebbe consentire alle entità finanziarie di fare fronte alle necessità di liquidità, ha commentato il governatore Hernando Vargas. Duque ha inoltre annunciato un pacchetto di misure, tra cui il congelamento delle tariffe sull’acqua durante l’emergenza, un’accelerazione dello schema di rimborso dell’Iva per le famiglie più vulnerabili, l’eliminazione dell’Iva per l’importazione di articoli del settore sanitario. Previste anche agevolazioni per le piccole imprese nel pagamento dei crediti e garanzie per consentire alle imprese di continuare a pagare i salari durante la validità dell'emergenza. (Mec)