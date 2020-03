Coronavirus: Raggi, grazie a Polizia locale, ieri 20mila controlli e 45 denunce

- "Grazie agli agenti della Polizia locale per il loro impegno in questi giorni. Ieri a Roma effettuati 20mila controlli e 45 denunce. Per alcuni ancora non è chiaro: contro coronavirus bisogna rimanere a casa e uscire solo per reali necessità". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)