Kosovo: coronavirus, Thaci chiede a Corte costituzionale intepretazione su misure adottate da governo

- Il presidente della Repubblica del Kosovo Hashim Thaci si è rivolto oggi alla Corte costituzionale del paese per chiedere la sua interpretazione sulla decisione del governo del premier Albin Kurti, di adottare rigide misure restrittive per fermare la diffusione in paese dell'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso Thaci, in una lettera inviata a Kurti spiegando che la sua mossa tende a "fermare una violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione". In Kosovo il numero dei contagiati è salito a 61 casi, dopo che le autorità sanitarie hanno confermato nuovi 28 positivi nelle ultime 24 ore. Il governo ha imposto il divieto di circolazione delle persone e degli automezzi dalle ore 10.00 fino alle 16.00 e dalle ore 20.00 fino alle ore 06.00. Ai pedoni è vietato camminare in gruppi di più di due persone, mentre sono state vietate le riunioni, le conferenze o i comizi, sia in ambienti chiusi che all'aperto. (segue) (Kop)