Kosovo: coronavirus, Thaci chiede a Corte costituzionale intepretazione su misure adottate da governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lettera a Kurti, il capo dello Stato ricorda come il premier abbia respinto la scorsa settimana la sua proposta per la proclamazione dello stato di emergenza, quale un atto "che avrebbe permesso alle istituzioni del Kosovo di intraprendere in rispetto al quadro legislativo tutte le dovute misure per prevenire la diffusione del coronavirus". Thaci ha chiesto a Kurti di "sospendere le misure adottate in attesa di un'interpretazione della Corte costituzionale". Secondo la costituzione del Kosovo, la limitazione dei diritti e delle libertà dei cittadini può avvenire solo "tramite una legge e nelle circostanze di uno stato di emergenza". Anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il Partito democratico del Kosovo (Pdk), principale formazione dell'opposizione, hanno contestato la decisione del governo sostenendo che "le restrizioni vanno approvate dal parlamento". (Kop)