Sicurezza: "Igor il russo", al via il processo per rapina in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Igor il russo", il cui vero nome è Norbert Feher, di nazionalità serba, sarà sottoposto a processo il prossimo 15 aprile dal Tribunale penale di Teruel, Spagna, per reati risalenti al 2017: 6 rapine e l'uccisione di un cane da guardia. Per Feher, che è già stato condannato a 21 anni di carcere per tentato omicidio, sono stati chiesti 4 anni di carcere. In primavera si terrà anche il processo per triplice omicidio consumato ai danni di un agricoltore e due agenti spagnoli. In Italia "Igor il russo" è stato condannato in primo grado all'ergastolo per duplice omicidio, il processo d'Appello inizierà il 27 maggio a Bologna. (Ren)